Stava per imboccare lo svincolo che lo avrebbe condotto al centro commerciale ma, facendo manovra, ha rotto una sospensione bloccando la strada per più di cinque ore. Sette squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa mattina in via Messina Montagne, nel tratto che costeggia l'autostrada Palermo-Catania, per effettuare a scopo cautelativo il travaso del liquido infiammabile.

