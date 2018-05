Appello della Cisl al Comune: "Linea Amat 936 è indispensabile, sia ripristinata"

Una lettera inviata al sindaco, all'assessore alla Mobilità e all'Amat per chidere il ripristino della linea 936 Sferracavallo-Mondello. L'iniziativa è della federazione pensionati della Cisl. “Da diverso tempo - si legge - per scelte aziendali è stata sospesa la linea dei bus Amat 936, che, partendo dalla borgata di Sferracavallo e attraversando i quartieri di Marinella, Tommaso Natale e Partanna Mondello, arrivava al cimitero dei Rotoli nel quartiere Vergine Maria. Oltre a costituire un indispensabile mezzo di mobilità nei quartieri, consentiva a tanti anziani di raggiungere in autonomia il cimitero dei Rotoli, per questo chiediamo la sua immediata riattivazione”.

“Ci risulta - spiega il segretario Mimmo Di Matteo - che, nello scorso mese di settembre, è stata presentata una raccolta di firme per sollecitare la riattivazione della linea 936 e che il presidente dell’Amat avrebbe promesso la riattivazione della linea 936 e di altre linee periferiche, d’accordo con l’ufficio Mobilità del Comune. Considerato – aggiunge Di Matteo - che sono trascorsi già otto mesi dall’assunzione dell’impegno, torniamo a ribadire la necessità di riattivare il servizio pubblico per soddisfare le esigenze dei cittadini e, in particolare, degli anziani, che assiduamente frequentano il cimitero per commemorare i cari defunti. Ci auguriamo di ottenere presto risposte”.