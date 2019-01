Autobus "scortati" dalla polizia municipale per scoraggiare vandali e violenti

I vigili urbani diventano "angeli custodi" degli autobus, scortandoli lungo il tragitto per scongiurare atti vandalici e violenze. E' una delle iniziative messe in atto dopo l'aggressione avvenuta ai danni di un autista dell'Amat in viale Strasburgo.

La "scorta" ha dato i suoi frutti. "Finora - spiegano dalla polizia municipale - nessuna anomalia è stata riscontrata dagli agenti che sia a bordo di auto civette sia con mezzi istituzionali, seguono con discrezione, gli itinerari dei bus delle linee 212, 224, 226 e 231 che transitano tra i capilinea di via Pomara, viale dei Picciotti e Croceverde-Giardini".

Il pattugliamento è stato condotto in via Pomara, via Galletti e via Ciaculli. "Serve - sottolinea la municipale - oltre a garantire il controllo del territorio, a dare sicurezza a conducenti e passeggeri per prevenire episodi verificatisi in passato, quando alcuni bus in transito sono stati oggetto di lanci di pietre da parte di facinorosi poi fuggiti".

Il servizio proseguirà anche in altre zone ed è solo una delle azioni messe in campo per la sicurezza sui mezzi pubblici. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto De Miro ha infatti stabilito che l'Amat dovrà adottare "con urgenza" un piano di adeguamento dei mezzi. Oltre ai vetri divisori antisfondamento a protezione della cabina di guida, gli autisti dovranno essere muniti di telefoni cellulari per eventuali chiamate dirette ai numeri di emergenza. I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati poi nei capolinea e nelle fermate che presentano situazioni di maggiore criticità.