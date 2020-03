Coronavirus, sui bus autisti "isolati": niente biglietti in vendita a bordo e pulizie straordinarie

Niente biglietti in vendita a bordo dei mezzi, accesso sugli autobus garantito solo dalle porte centrali o da quelle posteriori e pulizie straordinarie. Queste le misure adottate dall'Amat, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, per limitare il rischio di contagio su bus, tram e mezzi di car o bike sharing.

Misure a tutela di personale e passeggeri

L’accesso ai bus sarà consentito solamente dalle porte centrali e/o posteriori dei mezzi, al fine di isolare l'area passeggeri dall’area posto guida, che sarà interdetta da apposito nastro; è sospesa la vendita di titoli di viaggio a bordo dei mezzi; in aggiunta alla pulizia ordinaria e agli interventi di sanificazione già disposti, verranno effettuati interventi giornalieri di disinfezione dei mezzi di trasporto bus, tram, car/bike sharing mediante prodotti a base alcolica o tramite ozonizzazione.

Uffici amministrativi e commerciali

E’ sospeso presso gli uffici amministrativi il ricevimento del pubblico e del personale non dipendente ad eccezione degli uffici commerciali che utilizzeranno le postazioni di lavoro provviste di vetro di protezione. Temporanea chiusura degli uffici commerciali di via Giusti, 7/b e piazzale Ungheria e, parimenti, sospensione delle attività di vendita ed informazioni al pubblico presso i Centri d'informazione turistica di piazza Bellini, Porto, via Cavour e piazza Marina, dove non è possibile assicurare tutte le condizioni di sicurezza al potenziale contagio per il contatto diretto con il pubblico. Il Cit di piazza Mondello continuerà ad effettuare servizio di vendita biglietti Ztl, schede parcheggio ed informazione. L’emissione ed il rinnovo degli abbonamenti al trasporto pubblico verrà assicurato presso i seguenti punti vendita: via Borrelli (dal lunedì al giovedì 8-13 e 14,45-17; venerdì 8-13); stazione centrale (dal lunedì al venerdì 8-13; martedì e giovedì 14,45-17); piazza Giovanni Paolo II (dal lunedì al venerdì 8-13, lunedì e mercoledì 14,45-17).