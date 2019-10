Spostamenti in bus più facili per i disabili, in arrivo sconti per l'abbonamento

Un abbonamento con tariffa agevolata per le persone con disabilità. E’ stato questo il tema di in incontro tra l’assessore alle Attività Sociali, Giuseppe Mattina e il presidente della IV commissione consiliare, Gianluca Inzerillo, presenti anche il presidente e il direttore di Amat, Michele Cimino e Ferdinando Carollo.

Lo scopo della iniziativa per incentivare l’uso del mezzo pubblico da parte dei disabili, proposta della Commissione, è stata accolta favorevolmente sia da Mattina sia da Cimino. Quest’ultimo ha anche annunciato che tutti i nuovi autobus che arriveranno saranno dotati di pedana per favorire l’accesso dei disabili in carrozzina e che l’azienda sta studiando una nuova applicazione che consentirà alle persone disabili di prenotare la fermata per l’accesso al servizio.

Il definitivo varo di questi speciali abbonamenti sarà concordato tra le parti in una prossima riunione.

"Voglio ringraziare Mattina e Cimino – ha detto il presidente Inzerillo – per aver valutato positivamente la nostra proposta. Adesso toccherà ad ognuno di noi, nelle rispettive competenze e prerogative, trovare le soluzioni utili e possibili per andare incontro ai cittadini con disabilità".