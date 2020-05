VIDEO | Autista lascia autobus in doppia fila (col motore acceso) e va al bar

Durante il lockdown il caffè al bar d’inizio giornata è mancato a tutti, autista dell’autobus compreso. Così stamattina, quasi arrivato al capolinea di Villa Sofia, il conducente del 101 non avrebbe resistito concedendosi - secondo quanto racconta un passante - una piccola sosta per una tazzina di caffè lasciando il mezzo dell’Amat con i motori accesi e in doppia fila.

A filmare il fatto in viale Croce Rossa è stato un passante che avrebbe dovuto prendere l'autobus. “Oggi ho preso il bus per la prima volta dopo la quarantena - spiega a PalermoToday il passeggero, che preferisce rimanere anonimo -. C’erano due fermate soppresse, una di fila all’altra. Avrei fatto prima ad arrivare raggiungere a piedi la mia destinazione. Poi questa, con l’autobus comunque fuori uso. L’autista è infatti sceso, lasciando il mezzo incustodito, è entrato dentro un bar-tabacchi per prendere un caffè e dopo poco è risalito guardandosi intorno”.

Contattato dal nostro giornale, il presidente dell’Amat Michele Cimino dichiara: "Dobbiamo accertare la situazione per valutare i provvedimenti disciplinari del caso. Verificherò personalmente quale sia stato il motivo della sosta. Che sia stato per un bisogno fisiologico o per un caffè. Se così fosse il fatto è certamente grave e l’azienda non potrà far altro che prendere immediatamente le distanze dal fatto sanzionandolo e ammonendolo".