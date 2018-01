Il tritolo non ferma la memoria: l'auto della scorta di Falcone esposta a Roma

E’ stata esposta questa mattina, presso la Galleria Sordi di Roma, la teca che custodisce i resti della croma blindata - la Quarto Savona Quindici - su cui viaggiavano gli uomini della scorta del giudice Giovanni Falcone: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Il 23 maggio del 1992, giorno della strage di Capaci, fu colpita in pieno dalla deflagrazione di 600 chili di tritolo e ritrovata distrutta, in un uliveto a diverse centinaia di metri di distanza dal luogo dell’attentato.

Oggi è il simbolo di un'Italia che dice "no" alla mafia, è la testimonianza tangibile di una ferita ancora aperta ma anche della voglia di giustizia. La tappa di Roma fa parte di un viaggio lungo tutto lo Stivale per non dimenticare le vittime delle mafie.

"La ‘Quarto Savona Quindici’ rappresenta un monito perenne per non dimenticare la strage di Capaci e tutte le vittime innocenti delle mafie. Abbiamo sentito il dovere di organizzare la tappa romana di un viaggio che, grazie a Tina Montinaro e alla polizia di Stato, percorre le città dell’Italia per affermare che la memoria di uomini straordinari che hanno perso la vita per la democrazia è viva solo se tutti insieme riusciamo a trasformarla in impegno quotidiano contro tutte le mafie”, afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Luigi Savina, vice capo vicario della polizia, il questore Guido Marino, i vertici delle forze di polizia di Roma e alcuni dei familiari delle vittime tra cui la moglie di Antonio Montinaro, impegnata nell’iniziativa.

