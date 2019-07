Mistero in via Altarello, due auto rubate lasciate in mezzo alla strada

Due auto rubate e abbandonate in mezzo alla strada. E' accaduto stamattina ad Altarello dove alcuni residenti si sono resi conto della presenza di una Fiat Panda e di una Citroen C2 al centro di via Altarello senza nessuno al loro interno. Dopo le varie telefonate al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno contattato i proprietari per restituire loro i mezzi.

Riconsegna che avverrà solo dopo i rilievi della scientifica e le prime indagini dei militari, che dovranno chiarire se le auto siano state utilizzate per qualche furto o rapina prima di essere abbandonate. Da chiarire anche se i proprietari si fossero resi conto del furto e se avessero già sporto regolare denuncia.