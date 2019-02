Incidente in via Galletti, ragazza investita da un'auto: è grave

Travolta da un’auto mentre attraversa la strada. E’ stata ricoverata in gravi condizioni una 22enne, V.G., investita oggi pomeriggio in via Galletti. Sul posto sono intervenute la polizia municipale e un’ambulanza che ha portato la giovane al Civico. A contattare i soccorritori è stato lo stesso automobilista che dopo l'impatto si è fermato, ha preso il telefono e ha chiamato il 118 mentre si trovava di fronte alla ragazza distesa sull’asfalto.

Non è chiaro se la ragazza fosse sulle strisce né se il tratto in cui è avvenuto l’incidente fosse ben illuminato. A stabilire la dinamica ci penseranno gli agenti dell'Infortunistica. Destano preoccupazione le condizioni della ferita che dal pronto soccorso è stata trasferita nel reparto di Rianimazione. Dopo i primi accertamenti i medici hanno preferito mantenere la prognosi riservata. L’auto coinvolta è stata posta sotto sequestro.