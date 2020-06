Paura in autostrada, Mercedes divorata dalle fiamme

Paura in autostrada per un'auto che è andata in fiamme sulla Palermo-Mazara del Vallo. E' successo intorno alle 13.30 di oggi, tra Carini e Villagrazia di Carini. Traffico in tilt nell'ultimo tratto dell'autostrada, direzione Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno avvolto e distrutto una macchina. "Si tratta di una Mercedes classe C - hanno spiegato dagli uffici della polizia stradale -. Alla guida c'era un uomo di 70 anni che era a bordo con un 69enne. Entrambi sono rimasti illesi. E' successo al chilometro 14 + 200. La Mercedes è stata divorata dalle fiamme in seguito ad un cortocircuito". A lanciare l'allarme è stato lo stesso automobilista che, sentendo puzza di bruciato, si è fermato per tempo nella corsia d'emergenza e a scendere dall'abitacolo.

