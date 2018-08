Lupo... di mare: auto finisce su una barca ormeggiata a San Nicola

Per cause ancora in via di accertamento un'auto oggi è finita su un'imbarcazione nel porticciolo di San Nicola l'Arena, frazione di Trabia. La vettura - si tratta di una Lupo Volkswagen - è stata forse lasciata in folle e senza freno a meno da un guidatore sbadato e ha percorso alcune decine di metri finendo tra la banchina e una barca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato l'auto.



Gallery