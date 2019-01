Porticciolo di San Nicola l'Arena, dimentica il freno a mano e l'auto finisce in mare

Un'auto finisce in fondo al mar. E’ accaduto stamattina nel porticciolo di San Nicola l’Arena, frazione di Trabia, dove sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per recuperare una Hyundai i10 di colore bianco che è volata giù dalla banchina "inabissandosi" in pochi minuti.

Oltre ai mezzi pesanti sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno prima verificato che all’interno dell’utilitaria non ci fosse nessuno. Solo in un secondo momento l’auto è stata imbragata e riportata sulla terraferma grazie a una gru.

Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente dovuto a una dimenticanza. Il proprietario della Hyundai avrebbe parcheggiato non lontano dalla banchina senza però azionare il freno a mano e senza lasciare alcuna marcia ingranata.