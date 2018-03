Cinisi, l'auto blu del sindaco è stata danneggiata: niente scuola per quattro disabili

Niente scuola ieri mattina per quattro studenti disabili di Cinisi. L'autista dell'auto blu messa a disposizione dal sindaco, Giangiacomo Palazzolo, per accompagnare i ragazzi a Carini e Palermo dove frequentano le lezioni quando è andato a prendere il mezzo ha trovato una brutta sorpresa: tutte e quattro le ruote erano a terra. A darne notizia è il primo cittadino: "Le telecamere installate sul posto - spiega a PalermoToday - purtroppo non hanno ripreso i responsabili perchè la luce delle luminarie, montate in occasione della festa di San Giuseppe, ha bruciato l'immagine. Le modalità con cui i responsabili hanno agito e il luogo in cui il fatto è accaduto - il deposito della macchina è vicino al parco giochi - mi fanno sospettare che sia stata opera di qualche ragazzino. Forse volevano fare uno scherzo al sindaco non sapendo che l'auto viene utilizzata per accompagnare i ragazzi per andare a scuola e che quindi il loro gesto avrebbe creato un disagio ad altri".

Un dipendente del Comune, da circa due mesi, ogni giorno utilizza l'auto per accompagnare gli studenti all'istituto alberghiero a Carini e si reca anche a Palermo dove altri ragazzi diversamente abili frequentano delle scuole professionali. Lo stesso mezzo quest'estate è stato usato per portare i disabili, che ne hanno fatto richiesta, in spiaggia Magaggiari, senza barriere architettoniche dal mese di giugno: il lido, affidato in concessione, è munito della sedia sdraio necessaria per l'ingresso in acqua dei disabili gravi. "Le gomme dell'auto stamattina - conclude Palazzolo - sono state riparate e il mezzo può quindi tornare a disposizione dei ragazzi".