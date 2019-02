Con l'auto contro le barriere in corso Vittorio Emanuele, indagini sul giovane alla guida

Sono in corso le indagini per capire cosa abbia spinto ieri pomeriggio un ventinovenne a tentare l'attraversamento con la sua Fiat 500 delle barriere fisse antisfondamento che si trovano all’ingresso di corso Vittorio Emanuele vicino alla Cattedrale. Una pattuglia della polizia municipale presente sul posto, è subito intervenuta scongiurando l'ingresso con l'auto nella strada piena di pedoni e di avventori di un vicino bar.

Il giovane, uno studente in evidente stato confusionale, è stato portato in ospedale e - fanno sapere dalla polizia municipale - sono in corso "accertamenti sull’ipotetica assunzione di alcolici". "Dai primi esiti - spiegano da via Dogali - sembra che il tasso alcolemico fosse superiore a quello previsto per legge, ma solo la settimana prossima, con il secondo report, si avrà l’esatta diagnosi da parte del personale medico".

“L’episodio di ieri pomeriggio – ha dichiarato il comandante Gabriele Marchese - oltre a far riflettere sulle condizioni necessarie per mettersi alla guida di un veicolo, dà l’esatta dimensione della pericolosità nei luoghi in cui non sono istallati i jersey fissi del posizionamento di tutte quelle strutture che agevolano l’assembramento di persone senza fornire una adeguata protezione, quali per esempio i gazebo installati sulla sede stradale. Occorrerebbe quindi una rivisitazione di tutte quelle strutture allocate sulla sede stradale per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza".