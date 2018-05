Sanità, Guerriero (Nursind) eletto coordinatore dei sindacati all'Arnas Civico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Aurelio Guerriero del Nursind è stato eletto coordinatore delle Rsu, le rappresentanze sindacali, all’Arnas Civico. Lo comunica il segretario aziendale Vincenzo Augello. Dunque dopo l’ottimo risultato ottenuto dal sindacato Nursind nell’ultima tornata elettorale con 9 consiglieri in provincia, arriva il massimo riconoscimento all’interno delle Rsu dell’Arnas Civico. “Questo risultato – dice Augello – è frutto dell’ottimo lavoro di squadra fatto in azienda”. E Guerriero aggiunge: “Essere a capo delle Rsu è un compito arduo ma mi onora tantissimo, anche perché a livello personale è una riconferma. Da parte mia posso affermare che metterò il massimo impegno nell’attività e ringrazio sin da subito per il senso di responsabilità e la collaborazione da parte di tutte organizzazioni sindacali e le loro segreterie aziendali, che hanno già condiviso il primo documento. Si tratta del completamento per giugno delle progressioni economiche orizzontali per gli aventi diritto, richiesta avanzata alla direzione a firma congiunta”. Buon lavoro anche a Maria Antonietta Calamia, segretario verbalizzante Nursind, ad Alessandro Magno, presidente, e a tutti gli eletti.