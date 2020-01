VIDEO | Opera Pia Ruffini, il caso approda all'Ars ma Lorefice non si presenta

Dopo 2 anni e una sentenza del giudice del lavoro gli ex dipendenti aspettano ancora il pagamento delle 18 mensilità arretrate. Ora su richiesta del M5S la vicenda entra alla Regione per capire se l'ente va considerato pubblico (come sostenuto dall'Ufficio legislativo e legale) o privato (come dichiarato dal Tribunale del lavoro). La discussione rimandata ad altra data per l'assenza dell'Arcivescovo. Al prossimo incontro sarà invitato anche il governatore Musumeci. Sit in all'esterno: "Ridateci la nostra dignità, non entriamo più in Chiesa"