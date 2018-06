Rotti vetri e telecamere della palestra dei vigili del fuoco, tre atti vandalici in 24 ore

Vandali in azione al centro ginnico dei vigili del fuoco per tre volte in 24 ore. La polizia è intervenuta nella struttura di via Malaspina confiscata alla mafia e affidata al personale del 115 dopo due episodi risalenti a ieri e un terzo avvenuto nella notte. Ignoti hanno prima danneggiato gli infissi in vetro degli accessi e il sistema di videosorveglianza con un lancio di bottiglie di vetro.

Dopo la prima incursione i responsabili del centro ginnico hanno chiamato la polizia che è intervenuta per constatare i danni. Stamattina l’ennesima amara sorpresa. Qualcuno, nella notte, è tornato alla carica e ha messo a segno il terzo atto vandalico danneggiando nuovamente le telecamere di videosorveglianza.

"La polizia sta indagando - spiegano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco - sulle circostanze per la ricerca degli autori del gesto anche tramite l’esame delle riprese del sistema di videosorveglianza fintantoché è rimasto in funzione". I locali del centro ginnico sono stati inaugurati a novembre scorso ed è la sede del gruppo sportivo "Ignazio Caramanna".