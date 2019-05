Bloccate con l'attak le serrature di 35 box, giallo in un parcheggio di viale Regione

Chiusi con l’attak tutti i box di una società che gestisce un’autorimessa in viale Regione. La polizia è intervenuta martedì mattina in un’area nella quale si trovano alcune strutture in metallo riconducibili all'impresa Acqua Sud e utilizzate come garage o depositi. A chiedere l’intervento delle volanti è stata la stessa amministratrice della srl, contattata a sua volta da un cliente che non riusciva ad aprire i box per prendere la propria auto.

Gli agenti arrivati nell’area che sorge non lontano da viale Lazio hanno ascoltato sia la donna che il custode giudiziale per cercare di chiarire l’accaduto. Un primo sopralluogo ha consentito di accertare che nessuno dei box (35 in tutto) sarebbe stato risparmiato dalla colla, utilizzata per bloccare l’accesso. E contestualmente, con ogni probabilità, lanciare un segnale ben preciso. Ma a chi? E perché?

La vicenda coinvolge una società che lavora in quello spazio con contratti d’affitto da più di 10 anni. Sullo sfondo una controversia legale - fra la srl che gestisce quattro lotti in quattro diversi punti della città e il reale proprietario del terreno - che va avanti da quasi un lustro. Una vicenda che, comunque, nulla avrebbe a che vedere con l’episodio di due giorni fa e sulla quale ora dovranno cercare di far luce gli investigatori.

