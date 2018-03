Villa Sofia e Cervello, assunzione a tempo indeterminato per altri 141 lavoratori

Il giorno tanto atteso per 141 lavoratori, fra medici, infermieri e tecnici, è arrivato: dopo anni e anni di precariato, l’Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello li ha assunti a tempo indeterminato. Per loro il primo marzo 2018 sarà, di sicuro, una data da ricordare. A dare loro la buona notizia, nel corso di un’affollata assemblea, che si è svolta questa mattina nella sede legale di viale Strasburgo, sono stati il commissario, Maurizio Aricò, il direttore sanitario, Pietro Greco, e al direttore amministrativo, Nora Virga.

“Devo ringraziare tutti, l’assessore Razza e i suoi dirigenti, i sindacati, ma soprattutto - ha detto il commissario Aricò - la mia direzione e l’ufficio personale perchè solo grazie al lavoro di tutti oggi siamo in condizione di deliberare la stabilizzazione di 141 unità. È un momento importante per tante famiglie, ma anche per la stessa azienda e per questo abbiamo scelto di condividerlo qui. Bello vedere in aula anche diversi primari, venuti ad assistere a un momento importante dei loro giovani collaboratori. Una festa di tutta l’azienda che da oggi avrà più serenità e stabilità da mettere al servizio dei pazienti”.

Dopo avere riassunto l’intero iter che la sanità siciliana ha fatto per arrivare finalmente all’avvio delle assunzioni, Aricò ha dato lettura della delibera n. 382, che ha sancito la stabilizzazione dei precari secondo il comma 1 del’articolo 20 del cosiddetto decreto Madia. La delibera è stata firmata al termine della cerimonia ed è immediatamente esecutiva. A seguire, il direttore sanitario Piero Greco ha letto uno per uno i nomi degli infermieri e dei tecnici stabilizzati. Infine il commissario Aricò ha letto i nomi dei medici. Nel dettaglio, la stabilizzazione riguarda 38 dirigenti medici, 85 infermieri, sei collaboratori professionali tecnici chimici, tre collaboratori tecnici professionali informatici, tre collaboratori professionali sanitari ostetrici, due tecnici sanitari di radiologia medica, due tecnici sanitari di laboratorio, uno psicologo e un farmacista.

Esattamente un mese fa, lo scorso 1 febbraio, erano invece stati stabilizzati 84 ex Lsu. Nel giro di un mese, 225 ormai ex precari di Villa Sofia-Cervello hanno quindi ottenuto il posto di lavoro a tempo indeterminato.