Assunzioni a Villa Sofia e Cervello, stabilizzati 85 infermieri 

Dopo anni di precariato il momento tanto atteso per 85 infermieri ex precari dell’Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello è arrivato: hanno firmato il contratto a tempo indeterminato nella sede legale di viale Strasburgo. Le stabilizzazioni di oggi rientrano nel piano varato ad inizio marzo dalla direzione strategica ai sensi della normativa Madia e delle circolari dell’assessorato regionale alla Salute: in tutto sono 141 i lavoratori che diranno basta ai contratti a tempo determinato.

Gli 85 infermieri rappresentano la parte più corposa del lotto di stabilizzazioni. Nei prossimi giorni sarà la volta dei medici e degli operatori sanitari firmare i relativi contratti a tempo indeterminato. La firma dei contratti è avvenuta alla presenza del commissario Maurizio Aricò e del direttore sanitario Pietro Greco. Lo scorso 1 febbraio, l'azienda ha stabilizzato 84 ex Lsu.