Accusato di violenza sessuali sulla sorella, assolto un 35enne: "Incapace di intendere"

Assolto dall’accusa di violenza sessuale nei confronti della sorella perché incapace di intendere e di volere. Così ha deciso il giudice Nicola Aiello per un 35enne palermitano che, nonostante l’assoluzione, sarà sottoposto alla libertà vigilata per i prossimi due anni con l’obbligo di presentazione presso il Centro di salute mentale.

I due, entrambi palermitani di 35 e 33 anni, hanno condiviso tutto sin dalla nascita: dai capitoli più gioiosi della loro vita a quelli più bui, come quando hanno perso entrambi i genitori. Da quel punto in poi l’uno ha dovuto fare affidamento sull’altro e viceversa. Vivevano insieme e ogni tanto andavano anche a mangiare un pasto caldo alla Caritas.

Anni prima però, fra le pieghe della quotidianità, l’uomo avrebbe iniziato ad abusare sessualmente della sorella. E lei, che ha vissuto e vive in uno stato di fragilità psicologica, non gliel’ha mai impedito. Complice la paura di come avrebbe potuto reagire il fratello e di ciò che sarebbe potuto accadere. Fino al giorno in cui non è scattata in lei la molla che l’ha costretta a scoperchiare il suo vaso di Pandora.