Pressioni per assumere operai, ribaltone in appello: assolto ex sindaco di Gratteri

In primo grado Giacomo Ilardo era stato condannato a 2 anni e 8 mesi per concussione. Tanto da rassegnare le dimissioni a 3 mesi dalla scadenza naturale del mandato. Per l'accusa aveva costretto un'impresa, vincitrice di un appalto, a far lavorare un gratterese