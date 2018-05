Formazione, l'associazione traduttori e interpreti apre le porte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione italiana traduttori e interpreti (AITI) è un’associazione senza scopo di lucro di traduttori e interpreti professionisti. È la prima associazione italiana del settore non solo per anno di fondazione (1950), ma anche per numero di iscritti (circa 1150 soci). Il 12 maggio prossimo a Torino, Milano, Genova, Bologna, Treviso, Udine, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Palermo si svolgeranno degli incontri a porte aperte in cui verrà presentata l'associazione. Sono invitati a partecipare sia soci che non soci, in particolare traduttori e interpreti professionisti o principianti che vogliono saperne di più su AITI, conoscere altri colleghi ed entrare a far parte del mondo AitiI. L’idea di una giornata nazionale a porte aperte è nata innanzitutto per sottolineare la capillarità della presenza dell'associazione su tutto il territorio nazionale e come occasione per "fare rete", conoscersi e scambiarsi esperienze. Ogni sezione regionale dell'associazione ha la stessa struttura organizzativa e affianca i propri iscritti nella loro crescita professionale. Aiti figura nell'elenco delleassociazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate del ministero della Giustizia e nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità in base alla legge 4/2013 del ministero dello Sviluppo economico.

Aiti svolge inoltre un ruolo importante a sostegno dello sviluppo professionale, mantenendo un dialogo e confronto costante con il mondo istituzionale ed economico e proponendo una ricca offerta formativa di eccellenza. Inoltre ha partecipato attivamente alla stesura della norma UNI 11591:2015 sulle figure professionali operanti nel settore della traduzione e dell’interpretazione. La giornata nazionale a porte aperte sarà un’ulteriore importante occasione per presentarci, spiegare le modalità per associarsi, illustrare l' intensa attività a favore dei soci e favorire il networking tra colleghi. Inoltre verrà illustrato il CalcolaReddito Aiti – un pratico aiuto per traduttori e interpreti professionisti per capire quanto incidono le imposte sul reddito e affrontare il mercato in modo più consapevole. Contatti: aiti.eventi@aiti.org