Nasce l'associazione donatori di sangue della polizia: "Un gesto di cuore che salva la vita”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’associazione "Donatorinati" - donatori volontari Polizia di Stato della provincia di Palermo - ha avuto il suo battesimo ufficiale con un incontro con il questore Renato Cortese, che ha accolto con entusiasmo il valore sociale e civico dell’iniziativa, ha mostrato disponibilità non solo logistica nel sostenere l’impegno dei volontari e referenti ma nel diffondere l’attività anche a livello formativo. Inoltre gli è stata consegnata la locandina che verrà esposta non solo all’interno degli uffici della questura ma anche in tutti quei punti utili a informare e sensibilizzare il cittadino perché “Donare è un gesto di cuore”.

“L’associazione Donatorinati Sicilia della Polizia di Stato – afferma il presidente regionale, Pasqualino Curto Pelle - . Abbiamo portato avanti questo progetto cercando di radicarci nel territorio siciliano, ci crediamo e ci abbiamo creduto e oggi siamo attivi in cinque province (Agrigento, Messina, Catania, Siracusa e Palermo) con oltre 1000 donatori e volontari. Siamo aperti a raccogliere le iscrizioni di chi ha voglia di donare perché la donazione può salvare una vita”.

L’impegno dell’associazione ha visto la realizzazione di diverse convenzioni con le strutture ospedaliere siciliane. “Attualmente abbiamo sottoscritto - sottolinea Pasqualino Curto Pelle - presidente regionale dell’associazione Donatorinati la convenzione con il Papardo di Messina, il Cannizzaro di Catania, Umberto I di Siracusa e di Agrigento per quel che riguarda Palermo è possibile recarsi a Villa Sofia, al Civico e all’ospedale Cervello. A breve chiuderemo - continua il presidente Regionale Curto Pellè - chiuderemo con Trapani, Marsala, il Policlinico di Palermo e quello di Messina”.

“Noi vogliamo - racconta Eugenio Amato, referente Donatorinati di Palermo - che il concetto di “res privatorum” diventi “res communes omnium”, ovvero ciò che è del singolo diventi patrimonio di tutti. Noi siamo qui pronti a fornire informazioni e sostegno a chi vorrà compiere un gesto davvero significativo”.

In questa azione di sensibilizzazione ma non solo, gioca un ruolo fondamentale Anps Monreale che ha instaurato una stretta collaborazione con Donatorinati di Palermo.