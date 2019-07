L'associazione "Chi ama la Sicilia" cerca volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'associazione "Chi ama la Sicilia", che porta avanti attività di supporto ai bimbi ricoverati in ospedale, è alla ricerca di volontari. Si cercano persone che possano dedicare del tempo per rendere l’associazione sempre più attiva e cconcreta.Tutte le attività di volontariato sono a titolo gratuito, non è prevista alcuna retribuzione. Le convocazioni saranno effettuate nel mese di settembre. Per inviare la propria richiesta d’iscrizione alla nostra associazione andare sul sito www.chiamalasicilia.it