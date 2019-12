Assistenza disabili, stanziati 5,8 milioni per le scuole medie superiori del Palermitano

L'assessorato regionale della Famiglia ha impegnato 5,8 milioni di euro saranno destinati alla città metropolitana di Palermo per garantire le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriale nelle scuole medie superiori della città metropolitana di Palermo fino alla fine dell'anno scolastico. “Si tratta delle somme necessarie - spiega l'assessore Scavone - per garantire i servizi di trasporto, di convitto e semiconvitto, e dei servizi negli ambiti igienico personale, comunicazione extrascolastica e autonomia e comunicazione”.

In totale sono 19 i milioni di euro impegnati per l'Isola: oltre ai 5,8 milioni destinati alla città metropolitana di Palermo, 3,8 andranno a quella di Catania, 2,2 a quella di Messina, 1,6 milioni al libero consorzio di Agrigento, 1,1 a Caltanissetta, 425 mila euro a Enna, 1 milione a Ragusa, 1,3 milioni a Siracusa e 1,6 a Trapani. “Nei prossimi giorni comunicheremo alle ex province la ripartizione delle risorse – conclude Scavone - affinché le stesse possano continuare il servizio senza alcuna interruzione”.