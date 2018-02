Gli assistenti giudiziari idonei chiedono lo scorrimento delle graduatorie: Orlando scrive al Ministro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Onorevole ministro Orlando, giorni orsono ho avuto modo di incontrare alcuni rappresentati del Ciag, Comitato idonei assistenti giudiziari”,è questo l’incipit della lettera scritta dal sindaco Leoluca Orlando al ministro della Giustizia. Il primo cittadino palermitano, sentite le istanze degli idonei al concorso pubblico ad 800 posti nel profilo professionale di assistente giudiziario, raccoglie la loro richiesta di ascolto e fa propria l’istanza da essi rappresentata, ovvero lo scorrimento totale della graduatoria “assicurando ogni fattiva opera di sensibilizzazione presso il Ministero da Lei presieduto al fine di ottenere la risoluzione del problema nei modi e nei tempi più soddisfacenti per i rappresentanti del C.I.A.G.”. Tutti gli idonei aderenti al Comitato, quindi, ringraziano il sindaco di Palermo per aver perorato la causa che li lega ed invitano il ministro Orlando, a cui va il ringraziamento per quanto fatto fino ad ora, a continuare ad affrontare le problematiche concernenti le carenze di organico nel settore giustizia, predisponendo un programma di scorrimento per includere gli ultimi 2.095 idonei rimasti in graduatoria.

