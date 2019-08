Impiegati in ferie, l'Anagrafe si svuota: allo sportello l'assessore Mattina

Gli impiegati dell'Anagrafe sono in ferie e dietro allo sportello, a rilasciare carte di identità e documenti vari, c'è l'assessore ai Servizi demografici Giuseppe Mattina. Sorpresa in viale Lazio per i cittadini che ieri si sono recati nell'ufficio comunale.

Per l'occasione anche l'orario ha subito una piccola variazione: per consentire agli ultimi quattro utenti di sbrigare le pratiche per cui si trovavano lì, l'ufficio ha chiuso qualche minuto dopo le 12,30.