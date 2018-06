Misilmeri, al supermercato durante l’orario di lavoro: sospesi tre impiegati comunali

Si tratta di tre dipendenti dell'ufficio Anagrafe che non potranno tornare in servizio per 12 mesi. Le telecamere dei carabinieri li hanno sorpresi mentre effettuavano commissioni personali quando avrebbero dovuto essere in ufficio. Altri 7 gli indagati