Orlando: "Niente liberi tutti, denuncerò i genitori che non vigilano sui figli"

"Intendo denunciare alla Procura quei genitori che non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti e che mettono a rischio la propria e altrui salute". A parlare è il sindaco Leoluca Orlando che mette i cittadini in guardia, soprattutto in vista di un weekend che potrebbe essere assai "caldo".

"Questo fine settimana - ha detto Orlando - che si preannuncia bellissimo sotto il profilo meteorologico, rischia di essere insidioso e pericolosissimo sotto il profilo sanitario. In alcune città, come a Milano, si sta pensando addirittura di tornare di indietro, di tornare al blocco che, se dovesse accadere a Palermo, sarebbe un disastro sociale ed economico. Ho dato disposizione con molta forza al comando di polizia municipale di segnalare alla Procura della Repubblica i comportamenti dei minori che sono privi di rispetto dei requisiti prescritti per la sicurezza".

Insomma, la paura del sindaco è che possa succedere quello che è successo a Milano con le folle che improvvisamente hanno ripopolato i Navigli, costrigendo il primo cittadino, Sala, ad alzare la voce. Orlando chiude così: "Non si scherza con la vita propria e dei propri cari, non si può interrompere un cammino lento di ripresa. Non c'è alcuna motivazione di mettere a rischio l'aspetto sanitario ed economico. Per questo chiedo a tutti di attenersi alle regole e non pensare che ci sia un inaccettabile, e soprattutto pericoloso, 'liberi tutti'".