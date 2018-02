Vigili di nuovo in assemblea, possibili disagi al traffico lunedì 12 febbraio

Polizia municipale in assemblea lunedì 12 febbraio. "Possibili disagi alla circolazione - fanno sapere, attraverso una nota, dal comando di via Dogali - potrebbero derivare per l’adesione del personale. Il ricevimento del pubblico negli uffici è assicurato fino alle 11". L'assemblea è stata convocata dall'organizzazione sindacale di categoria Cisl-Fp dalle 11 alle 14.