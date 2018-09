Vigili in assemblea, possibili disagi al traffico giovedì 27 settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La polizia municipale informa che giovedì 27 settembre, probabili disagi alla circolazione potrebbero verificarsi per l'eventuale partecipazione del personale del Corpo all'assemblea sindacale convocata dalle ore 8 a fine turno dall'organizzazione sindacale Cgil, presso l'ex chiesa di San Mattia ai Crociferi di via Torremuzza 21. L’utenza, per eventuali informazioni, potrà contattare il centralino del Comando di via Dogali allo 091.6954111.