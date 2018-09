Vigili in assemblea, possibili disagi al traffico giovedì 13 settembre 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La polizia municipale informa che giovedì 13 settembre, dalle 11 alle 14 e dalle 17:30 alle 20:30 presso i locali del Comando di via Dogali 29, è indetta dall'organizzazione sindacale Cisl-Fp, l'assemblea del personale. Probabili disagi alla circolazione potrebbero verificarsi per l'eventuale partecipazione del personale del Corpo. L’utenza, per eventuali informazioni, potrà contattare il centralino del Comando di via Dogali allo 091.6954111.