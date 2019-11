Lavoratori in assemblea, possibili disagi ai servizi 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Amap informa che, per mercoledì 27 novembre, le segreterie territoriali Filctem-Cgil – Femca-Cisl – Uiltec-Uil hanno convocato per le ultime quattro ore di ogni profilo orario l’assemblea degli lavoratori. In conformità alla normativa vigente, saranno assicurati i servizi essenziali. Ci scusiamo per il verificarsi di eventuali disagi. Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091/279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).