Vigili, due assemblee sindacali nello stesso giorno: possibili disagi al traffico

Possibili disagi al traffico lunedì 16 aprile. Il personale della polizia municipale potrebbe, infatti, aderire alle due assemblee sindacali convocate rispettivamente da Cisl e Cgil. La prima si terrà in via Dogali dalle 11 alle 14 e dalle 17,30 alle 20,30.

Gli associati della Cgil invece si riuniranno, dalle 11, nella sala Martonara di Palazzo Comitini, in via Maqueda. Il ricevimento del pubblico negli uffici del comando è assicurato fino alle 11. "Per ogni utile informazione - si legge in una nota - si potrà contattare il centralino allo 091.6954111".