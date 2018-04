Volontariato, assemblea regionale di Avo Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

All’ordine del giorno diversi punti per programmare la crescita sul territorio dell’associazione di volontariato nel rispetto delle importantissime novità introdotte dalla legge del Terzo settore. Il Presidente Regionale Sig.ra Cetty Moscatt ha illustrato le iniziative messe in campo per preparare il futuro dell’associazione. Come da sempre incentivato e voluto dalla federazione Nazionale di Federavo, anche AVO Sicilia punta alla crescita nel territorio.

Sono già in programma l’apertura delle Avo di Agrigento e di Partinico grazie ai contatti con gruppi di volontari pronti a costituirsi in associazione di volontariato ospedaliero ed al buon lavoro condotto dal Presidente Cetty Moscatt. Si è sviluppato il concetto di Formazione continua per tutti i volontari aderenti alle Avo locali presenti sul territorio affinchè Federavo possa essere già in linea con le nuove normative previste dalla legge del terzo settore e continuare ad essere l’associazione leader nel settore ospedaliero per numero di volontari e presenze sull’intero territorio nazionale.

Tutti i Presidenti delle AVO locali hanno approvato il programma di crescita prospettato dal Presidente di AVO Sicilia incitando la Direzione Regionale a fare sempre meglio e di più per la crescita sociale e civile del volontario AVO.