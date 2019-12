Carenze d'organico e turni massacranti: operatori socio sanitari in assemblea al Policlinico

Assemblea generale degli operatori socio sanitari del Policlinico per denunciare carenze d'organico, turni massacranti e disfunzioni nei servizi. L'incontro del personale con i sindacati si è svolto questa mattina nell'aula di Anatomia patologica. "Sono emerse - dichiarano Fabio Cirino, segretario generale della Flc Cgil Palermo e Luigi La Fata, segretario provinciale Uil-Rua – tutte le gravi problematiche che i lavoratori sono costretti a vivere ormai da lungo tempo. Per la carenza di personale infermieristico nei reparti e nei complessi operatori, il personale è obbligato a fare turni di pronta disponibilità per garantire il funzionamento del servizio oltre i limiti di sopportazione fisica. Tra gli altri fatti segnalati - continuano i due sindacalisti - il malfunzionamento del Centro dispositivi per carenza di personale e la forte carenza di personale sanitario e amministrativo nelle varie strutture, per la mancata emanazione di bandi di concorso e per il mancato scorrimento delle graduatorie esistenti in favore degli idonei”.

Nell'elenco delle denunce anche la mancata possibilità per il personale tecnico-amministrativo dell'azienda Policlinico di partecipare ai corsi di formazione programmati dall'amministrazione universitaria. Sotto i riflettori anche l'affidamento degli incarichi di coordinamento, funzioni specialistiche, gestione e controllo del fondo relativo alle ore di lavoro straordinario. “A fronte di queste e altre gravi carenze – aggiungono Fabio Cirino e Luigi La Fata - le nostre organizzazioni sono state convocate solo per discutere di una tematica, sicuramente importante, ma non prioritaria come quella dell'importo dei buoni pasto dei dipendenti. Chiediamo all'amministrazione, al direttore generale, al direttore sanitario, al direttore amministrativo non solo un 'cordiale' ascolto ma azioni concrete e scelte conseguenti per il bene comune dei lavoratori del Policlinico e dei fruitori dei servizi erogati. Stupisce l'inerzia degli organi direttivi - concludono i sindacalisti - su tematiche così delicate e complesse che, in mancanza di risposte esaustive, ci condurranno alla proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori”.