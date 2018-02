Asp, lavoratori in stato di agitazione: "Avviare le procedure per la stabilizzazione"

Domani i lavoratori a tempo determinato dell’Asp si riuniranno in assemblea, nella sede legale dell’azienda, in via Giacomo Cusmano. La decisione, comunicata da Cgil, Cisl e Uil, è stata presa al termine dell’assemblea che si è svolta venerdì scorso durante la quale è stato deciso di avviare lo stato d'agitazione.

“Nonostante il quadro normativo indichi il percorso per il superamento del precariato - dichiarano Mario Scialabba (Fp Cgil), Gaetano Mazzola (Fp Cisl) e Giuseppe Amato (Uil Fpl) - i vertici dell’azienda non hanno avviato le procedure necessarie, tanto da aver determinato una situazione di stallo. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione, anche in previsione di un eventuale sciopero generale, per sensibilizzare il management aziendale e l’assessorato regionale alla Salute su questa vertenza”.