Cgil, Susanna Camusso a Palermo per l'assemblea generale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 10 maggio si riunirà l’assemblea generale della Cgil Sicilia per discutere della bozza del documento per il congresso del sindacato, che si celebrerà a fine gennaio. L’appuntamento è alle 10 nella sede palermitana di via Bernabei e vedrà la partecipazione della segretaria generale Susanna Camusso. L’assemblea della Cgil regionale, organismo che vede un’ampia partecipazione di delegati dai luoghi di lavoro, è stata preceduta da 110 assemblee di strutture dei territori e di categoria che andranno a congresso nei prossimi mesi. In Sicilia il percorso si concluderà con il congresso regionale che si terrà dall’8 al 10 novembre.

“La Cgil – dice il segretario organizzativo della Cgil regionale Saverio Piccione- ha scelto di avviare il percorso congressuale dal basso, ponendo alla discussione la traccia di documento, affinchè alla sua definitiva stesura possa contribuire una base piuttosto ampia. Riteniamo infatti la partecipazione democratica un valore fondamentale in tutti gli ambiti e confermiamo questo punto di vista con le scelte organizzative che ci porteranno al prossimo congresso”.