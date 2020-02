VIDEO | Le voci e i colori di Ballarò contro Salvini: "Prima gli italiani? No, prima i poveri"

In piazza Mediterraneo un’assemblea spontanea nata in risposta all'annuncio della passeggiata per le vie del quartiere del leader della Lega. Immigrati, esponenti del movimento delle Sardine e associazioni: "Non dimentichiamo gli insulti al Sud"