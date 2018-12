Piazza Turba, assalto allo sportello bancomat: va a vuoto il "colpo di Natale"

Hanno tentato il colpo di Natale assaltando il bancomat dell'Unicredit di piazza Turba ma il loro tentativo è andato a vuoto. Ad accorgersi del blitz sono stati gli uomini della sicurezza dell'istituto di credito, che la mattina di Natale hanno notato che lo sportello per il prelievo di contanti era stato forzato con un cacciavite. Così hanno deciso di chiamare che ha avviato le indagini. Sul posto sono arrivate diverse volanti.

Gli investigatori hanno raccolto le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona per individuare i ladri. Che, comunque, non sono riusciti a portare via i soldi, anche se lo sportello è stato danneggiato. Al lavoro gli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi.