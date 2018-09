Tragedia in mare ad Aspra, sub muore durante un'immersione

Ancora una tragedia in mare ad Aspra. Il corpo di un sub di 47 anni - Rosario Di Lorenzo - è stato recuperato questa mattina nella frazione di Bagheria dai sommozzatori dei vigili del fuoco che, dopo l'allarme lanciato alle forze dell'ordine e alla sala operativa 115, hanno avviato le ricerche con una motobarca e un gommone.

Il cadavere del 47enne è stato tirato a bordo di una delle imbarcazioni e portato nella caserma dei vigili del fuoco al porto di Palermo per l'ispezione da parte del medico legale. Sembrerebbe che il 47enne con la passione per le immersioni, palermitano di nascita ma residente a Bagheria, fosse sceso sott'acqua da solo alle prime luci dell'alba. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al tragico incidente.

La tragedia di questa mattina è la seconda nel giro di poco più di due settimane. Risale allo scorso 25 agosto la morte di un ventenne all’Addaura. Luca Giacoletti aveva deciso di immergersi per liberare l’ancora di una barca che era rimasta incagliata sul fondo. La forte corrente però ha trasformato quel tratto di mare in una trappola mortale che non ha lasciato scampo al giovane campione di nuoto che nel 2015 aveva vinto il Femmine Island Swim. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

A lieto fine invece le ricerche del sub che il 2 settembre si era immerso nelle acque di Ficarazzi, in zona Martinica. Non vedendolo più rientrare gli amici hanno lanciato l’allarme e il personale del 115, dopo lunghe perlustrazioni è riuscito a individuare l’uomo che - a causa del mare agitato - non riusciva a rientrare sulla terraferma e si era quindi rifugiato in un’insenatura in attesa dei soccorritori.