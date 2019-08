Ferragosto tragico: si tuffa in mare e muore annegato ad Aspra

Ferragosto tragico. Un uomo di 60 anni è morto annegato nel mare di Aspra. E' successo nella notte. Il corpo dopo lunghe ricerche è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di Porto che con i mezzi hanno scandagliato lo specchio d’acqua davanti al lungomare.

L'uomo si è tuffato ma non è più riuscito a rientrare a riva. La tragedia si è consumata davanti a numerose persone che erano in spiaggia per la notte di Ferragosto. Il mare - ha riferito chi era lì - era molto agitato a causa del vento di maestrale e delle forti correnti. L’allarme è stato lanciato dai familiari. Poi le ricerche: il corpo è stato trovato ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Il cadavere è stato poi trasportato in obitorio in attesa del medico legale che dovrà eseguire l'autopsia.