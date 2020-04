Riaprono i battenti cinque centri per le vaccinazioni: accesso solo su prenotazione

Riaprono i battenti 5 centri dell'Asp per le vaccinazioni, selezionati in base alla posizione e ai locali, in grado di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza previste dalle disposizioni nazionali e regionali, a cominciare dal "distanziamento sociale".

Operativi i centri Pietratagliata (tutti i giorni tranne il martedì), Pallavicino e Settecannoli (dal lunedì al venerdì). Queste strutture si aggiungono all’ambulatorio di piazza Aragonesi, che nelle ultime 4 settimane aveva assicurato a Palermo le vaccinazioni non differibili. Riaperti anche il centro vaccinazioni di Monreale (lunedì, mercoledì e venerdì) e quello di Belmonte Mezzagno (ogni martedì).

Vengono, prioritariamente, praticate le seguenti vaccinazioni: prime due dosi di esavalente; prime due dosi di antipneumococco; prime tre dosi di anti meningo B; le due dosi di antirotavirus, prima vaccinazione per Mprv.

Gli utenti potranno scegliere dove recarsi prenotando la vaccinazione telefonando allo 091.7032379 per i centri Pallavicino, Settecannoli e Piazza Aragonesi ed allo 091.7032382 per Pietratagliata, Monreale e Belmonte Mezzagno. Gli operatori comunicheranno la giornata e l’orario in cui si potrà accedere alla struttura, secondo la disponibilità in agenda. Per motivi di cautela e sicurezza saranno consentiti 20 accessi per la seduta del mattino e 10 per quella del pomeriggio. Per evitare assembramenti gli utenti dovranno scrupolosamente osservare il rispetto dell’orario previsto dalla prenotazione. I minori entreranno nel centro di vaccinazione accompagnati da un solo congiunto o tutore (eventuali altri accompagnatori resteranno fuori dalla struttura).

Per i centri della provincia, gli utenti potranno prenotarsi contattando le unità operative ai recapiti presenti sul sito internet dell’Asp.

"Nonostante l’attuale fase di emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 – spiegano dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp - è dovere degli operatori di sanità pubblica proteggere la popolazione, specialmente quella in età pediatrica e la categoria dei soggetti ‘fragili’ dai rischi di contrarre patologie infettive che possono essere evitate grazie ai vaccini della cui importanza si discute anche in questi giorni a proposito delle strategie di contenimento del Coronavirus".