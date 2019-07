Asp in piazza a Castelbuono, gli screening oncologici sono gratis

Sabato prossimo 6 luglio Asp in Piazza, iniziativa itinerante sulla prevenzione, fa tappa a Castelbuono. Nella centralissima piazza Castello, dalle 8.30 alle 13, a bordo di due camper e all’interno di quattro gazebo, personale medico, infermieristico e tecnico dell’Azienda sanitaria del capoluogo effettuerà lo screening del cancro alla mammella (mammografia a donne di età compresa tra 50 e 69 anni); del tumore al colon-retto con distribuzione del sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e del cervicocarcinoma (pat test e HPV test per donne tra 25 e 64 anni). Tutte le prestazioni saranno gratuite e con accesso diretto.

Ricco di appuntamenti anche il calendario delle aperture nelle giornate di sabato e domenica (dalle 8.30 alle 13) dei centri screening mammografici. Il 6 luglio sarà la volta dell’Ex Ipai di via Carmelo Onorato, dell’Ospedale Ingrassia e del Poliambulatorio di Bagheria; domenica 7 dell’Ex Ipai, dell’Ospedale Ingrassia, del PTA Albanese, del Poliambulatorio di Bagheria e dell’Ospedale di Partinico; sabato 13 del Poliambulatorio di Bagheria, del Poliambulatorio di Carini e dell’Ospedale “Dei Bianchi” di Corleone; domenica 14 luglio dell’Ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana e dell’Ospedale “Dei Bianchi” ed infine sabato 20 del Poliambulatorio di Bagheria