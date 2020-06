Asp Palermo, la Fials: "250 precari ancora non stabilizzati, l'azienda rispetti gli accordi"

Si inceppa la stabilizzazione degli oltre 600 precari dell’Asp di Palermo. La segreteria provinciale della Fials segnala che circa 250 contrattisti sono al momento esclusi dalle procedure e sollecitano l’azienda e l’assessorato ad affrontare la problematica convocando un incontro sindacale.

La vertenza è riesplosa anche perché il sindacato guidato da Enzo Munafò e Giuseppe Forte lo scorso anno aveva sottoscritto un accordo con l’Asp nel quale l'azienda si impegnava ad adottare idonei provvedimenti per stabilizzare il personale residuo, e il sindacato rinunciava all’azione legale. A riguardo l’azienda aveva firmato una transazione solo con la Fials e prendendo precisi impegni nei confronti di tutto il personale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un accordo ad oggi non rispettato che adesso riaccende la vertenza. "La normativa – spiega la Fials – consente di assumere questo personale anche in deroga, per il solo anno 2020, in qualità di lavoratori sovrannumerari alla dotazione organica. Bisogna dunque fare presto per non causare a questi lavoratori una beffa oltre al danno già subito. La Fials, visto ormai l’approssimarsi della scadenza dei contratti a tempo determinato prevista per dicembre 2020, ha chiesto un incontro urgente inviando nota anche al Prefetto di Palermo secondo le previsioni di legge, al fine di adempiere al tentativo obbligatorio di conciliazione per il raffreddamento del conflitto".