Asp, nominati i direttori: Faraoni sceglie Virga e Montalbano

Il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ha nominato Nora Virga direttore amministrativo e Maurizio Montalbano direttore sanitario. Si completa, quindi, la direzione strategica chiamata per i prossimi tre anni alla governance dell’azienda sanitaria del capoluogo. Le nomine sono arrivate, come preventivato, dopo le elezioni europee malgrado l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, avesse lo scorso 29 aprile dato ai direttori generali delle Asp 15 giorni di tempo per concludere la procedura.

Nora Virga, palermitana, laureata in Giurisprudenza, è stata fino al 15 aprile scorso direttore amministrativo dell’azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello. In passato aveva guidato l’Unità operativa complessa dell’area Provveditorato ed Economato dell’Arnas Civico. Maurizio Montalbano, laureato in medicina e specializzato in psichiatria, è stato fino ad oggi il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Palermo. Dal 2009 al 2017 aveva guidato l’Uoc modulo dipartimentale Salute Mentale 3 dell’Azienda sanitaria del capoluogo.

"Sono fiera di lavorare accanto a due professionisti con eccellente expertise consolidato in aziende del servizio sanitario di questa regione - ha sottolineato il direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni - sono convinta che la nostra dedizione al lavoro e l’approccio che abbiamo assicurato nelle precedenti esperienze sia garanzia di proficuo lavoro e condizione della migliore sinergia possibile".