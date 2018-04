Asp in Piazza, rinviata la tappa di Trabia

Asp in Piazza a Trabia, inizialmente in programma giovedì prossimo 12 aprile, è stata rinviata (per motivi organizzativi) a martedì 17 aprile. Sarà la centralissima piazza Lanza ad ospitare camper e gazebo degli screening oncologici. All’interno di un vero e proprio villaggio della prevenzione lavoreranno, 40 tra medici, infermieri e personale tecnico dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo che garantiranno: lo screening del tumore alla mammella, del cervicocarcinoma, del tumore al colon retto, del melanoma, del tumore alla tiroide e della malattie croniche non trasmissibili. Saranno presenti anche i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni.

"Basterà presentarsi in piazza Lanza con un certificato aggiornato per avere somministrato il vaccino - spiegano dall'Asp -. A Trabia ci sarà pure il nuovo camper per la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche. Si ricorda che tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto. Asp in Piazza a Trabia è organizzata in collaborazione con la locale amministrazione comunale, con l’Unicef e con le Associazioni LILT, Insieme per… e Serena a Palermo".

Questo il nuovo calendario della manifestazione sulla prevenzione organizzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo: 17 aprile a Trabia, il 19 aprile a Belmonte Mezzagno, il 3 maggio a Santa Flavia, l’8 maggio a Trappeto, il 17 maggio a Ventimiglia di Sicilia, il 24 maggio a Giuliana, il 29 maggio a Piana degli Albanesi, il 5 giugno a Petralia Sottana, il 14 giugno a Pollina e, infine, il 21 giugno a Palazzo Adriano. In programma anche due “Open Day” della prevenzione: venerdì 11 maggio a Linosa e sabato 12 maggio a Lampedusa.