Cala il sipario per Asp in piazza 2018, tempo di bilanci: "Salvate tre vite umane"

Dopo dieci tappe di Asp in Piazza e due open day della prevenzione (a Linosa e Lampedusa) si sono concluse oggi a Bompietro - con lo screening del benessere - le iniziative itineranti del 2018 dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Dall'8 marzo ad Isola delle Femmine i camper della prevenzione hanno percorso tremila chilometri raggiungendo quest'anno anche i cittadini delle Pelagie.

"Un modello creato nel 2014 è diventato nel tempo uno strumento efficace di prevenzione. Sono tre - ha sottolineato il commissario straordinario dell'Asp di Palermo, Antonio Candela - i tumori al seno diagnosticati quest'anno a bordo del nostro camper mammografico. Tre vite umane sono state salvate grazie ad una diagnosi precoce della malattia, mentre sono sei gli approfondimenti in corso. Sono stati 121, invece, i casi di diabete misconosciuto emersi nei sei mesi di iniziative in giro per la provincia. Per l'ultima tappa abbiamo scelto Bompietro proponendo lo screening del benessere ad una popolazione che, nella stragrande maggioranza, conduce una vita sana all’insegna di un corretto stile di vita".

La manifestazione di Bompietro è stata organizzata in collaborazione con il sindaco della cittadina, Lucio Di Gangi, nell'ambito della ventitreesima “Festa dell’autunno”. Tanta la gente che ha aderito allo screening proposto dai medici dell'Asp all'interno del villaggio della salute allestito in piazza delle Rimembranze. Un flusso continuo di persone è salito a bordo dei camper per lo screening del diabete e per quello delle malattie croniche non trasmissibili. "In cinque edizioni di Asp in Piazza - ha concluso Candela - sono state più di centomila le prestazioni assicurate agli utenti di città e provincia, ma sono state soprattutto 117 le vite umane salvate grazie alla diagnosi precoce di altrettanti tumori".