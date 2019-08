Scambio di persona, falegname scarcerato dopo 3 anni: l'Italia gli concede l'asilo

"Non posso descrivere quanto sono felice. E' stato un incubo che è durato anche troppo". Così Medhanie Tesfamariam Berhe commenta al Guardian la decisione dell'Italia di concedergli l'asilo. L'eritreo, 32 anni, era stato arrestato nel maggio del 2016 con l'accusa di essere un trafficante di esseri umani. Il mese scorso, dopo tre anni di carcere, è stato assolto dai giudici di Palermo che hanno accertato uno scambio di identità. L’uomo che i pm cercavano è Mered Medhanie Yedhego, detto ‘il generale’.

La sua domanda di asilo, presentata il giorno dopo la sentenza con cui era stato ammesso l’errore giudiziario, è stata accettata dalla commissione territoriale di Siracusa: Medhanie Tesfamariam Berhe potrà quindi rimanere in Italia e potrà lasciare il centro per i rimpatri in cui era stato trasferito.